«Миннесота» подписала контракт новичка с вратарем молодежной сборной Швеции Валльстедтом

подписала контракт новичка с вратарем шведской молодежки Йеспером Валльстедтом.

19-летний голкипер был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ-2021 под общим 20-м номером.

В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Швеции с . В регулярном чемпионате провел 22 матча (12 побед, 91,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 1,98).

В плей-офф Йеспер только 1 раз вышел на замену, основным вратарем команды был Юэль Лассинантти.

Также Валльстедт успел провести 2 матча за молодежную сборную Швеции на МЧМ-2022 в Канаде. Турнир не был завершен из-за ситуации с коронавирусом.