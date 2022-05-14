Хацей станет директором академии «Авангарда»

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Евгений Хацей станет директором академии «Авангарда».

Об этом сообщил Александр Крылов.

«Мы провели финальные переговоры по поводу должности директора академии. Это Евгений Хацей.

Я лично с ним час разговаривал, мне очень понравилась его вовлеченность. Он сам готовил концепцию вместе с командой. Он заслуженный, уважаемый хоккеист, его ценят и любят в академии, он достаточно долго здесь.

Мне кажется, более достойного кандидата нам найти вряд ли бы удалось. Поэтому давайте все поздравим Евгения с таким вызовом и пожелаем ему удачи с внедрением вот той концепции, которая на совете директоров была утверждена», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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