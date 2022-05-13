Экс-форвард ЦСКА Андронов, Донцова, Певцов и Маршал поучаствуют в фестивале в Марфо-Мариинском монастыре. Ярмарочная выручка пойдет на помощь больницам Донбасса

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Бывший нападающий ЦСКА Сергей Андронов примет участие в благотворительном мероприятии.

15 мая 2022 года в ставропигиальном женском монастыре – Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве состоится благотворительный фестиваль милосердия «Белые крылья».

В качестве участников фестиваля, помимо Андронова, заявлены актер Дмитрий Певцов, писатель Дарья Донцова, певец Александр Маршал и иные деятели.

На благотворительной ярмарке в рамках данного мероприятия будут реализовываться предметы рукоделия, сделанные студентами государственных образовательных учреждений Департамента здравоохранения Москвы.

Вырученные средства пойдут на помощь больницам Донбасса, а также на оказание поддержки беженцам и оказавшимся в беде людям.

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