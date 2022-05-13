У «Тампы» 17 подряд побед в плей-офф после проигранных матчей

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У «Тампы» 17 подряд побед в плей-офф после проигранных матчей.

«Лайтнинг» обыграли «Торонто» (4:3 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3). 

Начиная со старта плей-офф-2020, «Тампа» ни разу не проиграла дважды подряд. Во всех 17 матчах после поражений «молнии» одерживали победы. Ворота всегда защищал Андрей Василевский. 

«Проигрывать в плей-офф два раза подряд – ничего хорошего нет. В этой серии мы проигрывали, потом побеждали.

Теперь надо выиграть после победы. У нас серия из одного матча», – сказал защитник «Тампы» Виктор Хедман

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