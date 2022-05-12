Все матчи сборной Германии на Чемпионате мира по хоккею 2022

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею календарь Хоккей

Сборную Германии редко когда рассматривают фаворитом хоккейных турниров, но точно можно сказать, что она привозит один из самых конкурентоспособных составов. Выход в четвертьфинал для Германии самая основная задача и вполне выполнимая. Наверняка сборную пополнят игроки из НХЛ. Интрига, связанная с приездом Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» будет сохраняться до последнего. Германия выступит в группе А, где ее соперниками станут сборные Канады, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии. Все матчи команды Германии пройдут в Хельсинки в Ледовом дворце. Представляем вашему вниманию их расписание.

Трудным для сборной Германии представляется старт турнира, где придется встретиться с основными соперниками за попадание в плей-офф. Возможно, решающей станет игра с командой Швейцарии в заключительном туре.

Где смотреть ЧМ по хоккею 2022 – кто покажет прямые трансляции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные