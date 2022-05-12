Все матчи сборной Германии на Чемпионате мира по хоккею 2022

Сборную Германии редко когда рассматривают фаворитом хоккейных турниров, но точно можно сказать, что она привозит один из самых конкурентоспособных составов. Выход в четвертьфинал для Германии самая основная задача и вполне выполнимая. Наверняка сборную пополнят игроки из НХЛ. Интрига, связанная с приездом Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» будет сохраняться до последнего. Германия выступит в группе А, где ее соперниками станут сборные Канады, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии. Все матчи команды Германии пройдут в Хельсинки в Ледовом дворце. Представляем вашему вниманию их расписание.

13 мая, 20:20. Германия — Канада

14 мая, 20:20. Словакия — Германия

16 мая, 20:20. Франция — Германия

19 мая, 16:20. Германия — Дания

20 мая, 16:20. Германия — Италия

22 мая, 16:20. Казахстан — Германия

24 мая, 12:20. Германия — Швейцария

Трудным для сборной Германии представляется старт турнира, где придется встретиться с основными соперниками за попадание в плей-офф. Возможно, решающей станет игра с командой Швейцарии в заключительном туре.

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