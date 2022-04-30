Шуми Бабаев: «Сложнее ли «Барысу» будет искать легионеров, так как у него нет лимита? Нет»

Агент Шуми Бабаев предположил, что некоторые клубы КХЛ сами откажутся от легионеров, и объяснил, что те, кто захочет найти иностранцев, смогут сделать это.

«Все же понимают, что играть хоккеисты также будут на территории России, а в Казахстане проведут только половину матчей. Поэтому ситуация абсолютно идентична с российскими клубами. Те, кто преодолеет давление, те и приедут. Для игроков в данной ситуации нет разницы — играть в «Барысе», Уфе или ЦСКА. Вернее, она есть, но с бытовой точки зрения, а вот с политической — нет.

Сложнее ли «Барысу» будет искать легионеров, так как у него нет лимита? Нет. Те команды, которые захотят найти хоккеистов за границей, найдут. Все зависит от желания. По всей видимости, многие клубы примут решение и предпочтут провести следующий сезон без легионеров, но это будет их выбор.

А так, хоккеисты, готовые приехать в КХЛ, за границей есть. Они же видят, что у нас ситуация спокойная, все проводится, зарплаты выплачиваются», — рассказал Бабаев

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