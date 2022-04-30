Морозов призвал сохранить лимит на легионеров в КХЛ: «5 игроков – оптимально. Это поможет сборной в развитии»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Президент КХЛ выступил за сохранение действующего лимита на легионеров.

Ранее Федерация хоккея России предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до трех игроков. Сейчас клубы КХЛ могут заявлять не более пяти легионеров.

«На данный момент пять легионеров в заявке – это оптимально.

Нам надо оставлять эту цифру и играть дальше. Это поможет сборной в развитии», – сказал Алексей Морозов.

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса

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