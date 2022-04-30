Морозов призвал сохранить лимит на легионеров в КХЛ: «5 игроков – оптимально. Это поможет сборной в развитии»

Президент КХЛ выступил за сохранение действующего лимита на легионеров.

Ранее Федерация хоккея России предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до трех игроков. Сейчас клубы могут заявлять не более пяти легионеров.

«На данный момент пять легионеров в заявке – это оптимально.

Нам надо оставлять эту цифру и играть дальше. Это поможет сборной в развитии», – сказал .

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса