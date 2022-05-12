СКА – главный претендент на лучшего бомбардира «Нефтехимика» Марата Хайруллина (Артур Хайруллин)

СКА – главный претендент на Марата Хайруллина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

– главный претендент на нападающего .

Вопрос в том, каким будет оффершит. Уверен, что «Нефтехимик» может повторить определенную сумму», – написал журналист.

Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Права на игрока сохранились у «Нефтехимика». Нижнекамцы могут повторить предложение другого клуба и оставить игрока в своей команде.

Хайруллин стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне КХЛ, набрав 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.