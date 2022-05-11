«Сибирь» подпишет вратаря Дениса Костина. Он сделал 7 шатаутов за питерское «Динамо» в ВХЛ

договорилась о переходе с бывшим вратарем «Авангарда».

26-летний голкипер Денис Костин пополнит состав новосибирского клуба, об этом сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне вратарь выступал за Санкт-Петербург в .

Он провел 37 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал 25 побед, сделал 5 шатаутов, пропуская в среднем 1,76 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В плей-офф Костин сыграл 23 игры, одержал 13 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 93,4% бросков.

В ранее он играл за «Авангард» и «Торпедо».