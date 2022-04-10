«Сочи» и «Торпедо» интересуются вратарем Костиным (Алексей Шевченко)

«Сочи» и «Торпедо» интересуются вратарем Денисом Костиным.
Об этом сообщил Алексей Шевченко.
«После выхода в финал Кубка Петрова активизировалась борьба за вратаря Дениса Костина.
За голкипером, который в свое время стал не нужен «Авангарду» и «Торпедо», бьются уже как минимум три клуба КХЛ.
Один из них – «Сочи», второй (что удивительно) – «Торпедо». Третью команду забыл, но это и не важно», – написал журналист.
Костин ранее играл в КХЛ за «Авангард» и «Торпедо». В нынешнем сезоне он выступает в ВХЛ за «Динамо» СПб.