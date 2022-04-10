«Сочи» и «Торпедо» интересуются вратарем Костиным (Алексей Шевченко)

«Сочи» и «Торпедо» интересуются вратарем Денисом Костиным.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«После выхода в финал Кубка Петрова активизировалась борьба за вратаря Дениса Костина.

За голкипером, который в свое время стал не нужен и , бьются уже как минимум три клуба КХЛ.

Один из них – , второй (что удивительно) – «Торпедо». Третью команду забыл, но это и не важно», – написал журналист.

Костин ранее играл в за «Авангард» и «Торпедо». В нынешнем сезоне он выступает в за «Динамо» СПб.