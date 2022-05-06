Кросби сделал 125-ю передачу в Кубке Стэнли и вышел на 8-е место в истории, обогнав Федорова

сделал 125-ю передачу в Кубке Стэнли и вышел на 8-е место в истории.

Капитан набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (2:5, 1-1).

Канадец достиг этой отметки за 176 матчей и обогнал (124 передачи в 183 играх).

Выше идут только 7 игроков – (260 передач в 208 играх), Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194), (129 в 263), Даг Гилмор (128 в 182), Яри Курри (127 в 200).

Кросби – второй действующий игрок с 70 шайбами в Кубке Стэнли. У Овечкина – 71