Кросби сделал 125-ю передачу в Кубке Стэнли и вышел на 8-е место в истории, обогнав Федорова

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Сидни Кросби сделал 125-ю передачу в Кубке Стэнли и вышел на 8-е место в истории.

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (2:5, 1-1).

Канадец достиг этой отметки за 176 матчей и обогнал Сергея Федорова (124 передачи в 183 играх). 

Выше идут только 7 игроков – Уэйн Гретцки (260 передач в 208 играх), Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194), Никлас Лидстрем (129 в 263), Даг Гилмор (128 в 182), Яри Курри (127 в 200). 

Кросби – второй действующий игрок с 70 шайбами в Кубке Стэнли. У Овечкина – 71

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