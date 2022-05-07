Бринд’Амор о 2:4 с «Бостоном»: «Кочетков был в порядке. Его нельзя винить ни в одном из голов»

Тренер «Каролины» похвалил Петра Кочеткова, несмотря на поражение от «Бостона».
«Харрикейнс» уступили «Брюинс» (2:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).
22-летний россиянин отразил 24 броска из 28. Это был его первый матч в плей-офф в роли стартвого вратаря.
«Кочетков был в порядке. Его нельзя винить ни в одном из голов. Там были либо подправления, либо хорошие броски с правильных точек в исполнении отличных игроков.
Лидеры должны быть лучше. Все просто. Мы знаем, в чем проблема. У нас был приличный первый период. Затем игра в большинстве не задалась, и они получили импульс.
Если слишком много смотреть на их лучших парней, они заставят вас заплатить. Вот что произошло», – сказал Род Бринд’Амор после игры.