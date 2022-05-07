«Эдмонтон» забросил 8 шайб в матче плей-офф впервые с 1990 года.

забросил 8 шайб в матче плей-офф впервые с 1990 года.

«Ойлерс» разгромили (8:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

В прошлый раз клуб забивал 8+ голов за матч плей-офф в 1990 году – в шестом матче финала конференции против «Чикаго» (8:4). «Нефтяники» тогда вышли в финал и завоевали , победив «Бостон».

Клубный рекорд по шайбам в плей-офф был установлен «Эдмонтоном» в 1987 году, причем тоже в матче с «Кингс» (13:3, первый раунд, второй матч).