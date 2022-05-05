Кучеров – 6-й игрок в истории НХЛ, сделавший 85+ передач в плей-офф в возрасте до 29 лет

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье рекорды Брайан Троттье Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф с «Торонто» (5:3, 1-1 в серии).

Теперь на счету 28-летнего форварда «Тампы» 130 (45+85) баллов в 115 играх Кубка Стэнли в карьере.

Кучеров стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, сделавшим не менее 85 передач в плей-офф в возрасте до 29 лет.

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (188 передач), Марку Мессье (102), Брайану Троттье (100), Яри Курри (95) и Сидни Кросби (88).

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