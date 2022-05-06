«Эдмонтон», «Торонто» и «Тампа» пересекли границу Канады и США на автобусах, чтобы избежать тестов на ковид

«Эдмонтон» пересек границу на автобусе, чтобы избежать тестов на ковид.
Клуб добирался до Лос-Анджелеса с пересадками, так как пассажиры всех авиарейсов, прибывающих в США из-за границы, должны проходить тестирование на COVID-19.
В итоге «Ойлерс» сначала совершили перелет до Британской Колумбии, а потом около часа ехали на автобусе до международного аэропорта Беллингэм в штате Вашингтон.
Оттуда «Эдмонтон» вылетел в Лос-Анджелес, где в пятницу состоится третья игра серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).
Аналогичным образом поступили «Тампа» и «Торонто», совершившие путешествие во Флориду через Баффало (примерно 2 часа езды на автобусе от Торонто).
В пятницу «Лайтнинг» примут «Лифс» в третьем матче серии (1-1).