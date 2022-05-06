«Эдмонтон», «Торонто» и «Тампа» пересекли границу Канады и США на автобусах, чтобы избежать тестов на ковид

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«Эдмонтон» пересек границу на автобусе, чтобы избежать тестов на ковид.

Клуб добирался до Лос-Анджелеса с пересадками, так как пассажиры всех авиарейсов, прибывающих в США из-за границы, должны проходить тестирование на COVID-19

В итоге «Ойлерс» сначала совершили перелет до Британской Колумбии, а потом около часа ехали на автобусе до международного аэропорта Беллингэм в штате Вашингтон. 

Оттуда «Эдмонтон» вылетел в Лос-Анджелес, где в пятницу состоится третья игра серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). 

Аналогичным образом поступили «Тампа» и «Торонто», совершившие путешествие во Флориду через Баффало (примерно 2 часа езды на автобусе от Торонто).

В пятницу «Лайтнинг» примут «Лифс» в третьем матче серии (1-1).

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