Райт – 1-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков, выступающих в Северной Америке, Минтюков – 6-й

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Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2022 опубликовало итоговый рейтинг полевых игроков.

Первое место среди игроков, выступающих в Северной Америке, занял нападающий Шейн Райт.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Логан Кули (USNTDP, США)

3. н Каттер Готье (USNTDP, США)

4. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

5. н Конор Гики («Виннипег Айс», WHL)

6. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

7. з Кевин Корчински («Сиэтл», WHL)

8. н Лука Дел Бел Беллуз («Миссиссага», OHL)

9. Исаак Ховард (USNTDP, США)

10. Оуэн Бек («Миссиссага», OHL).

 

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