Райт – 1-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков, выступающих в Северной Америке, Минтюков – 6-й

Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2022 опубликовало итоговый рейтинг полевых игроков.
Первое место среди игроков, выступающих в Северной Америке, занял нападающий Шейн Райт.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Логан Кули (USNTDP, США)
3. н Каттер Готье (USNTDP, США)
4. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
5. н Конор Гики («Виннипег Айс», WHL)
6. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
7. з Кевин Корчински («Сиэтл», WHL)
8. н Лука Дел Бел Беллуз («Миссиссага», OHL)
9. Исаак Ховард (USNTDP, США)
10. Оуэн Бек («Миссиссага», OHL).
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