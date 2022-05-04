Шуми Бабаев: «Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ. Бурдасов определится с клубом в ближайшее время»

Шуми Бабаев поделился новостями о будущем Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Сергея Шумакова.
– По поводу всех этих игроков ведутся переговоры.
Бурдасов, думаю, в ближайшее время определится с клубом. Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ.
Но до этого времени мы определимся с командой в КХЛ и, если предложение из-за океана не поступит до 30 мая, подпишем контракт здесь.
Если говорить о Шумакове, то переговоры ведутся с несколькими клубами. Мы пока не торопимся, пока неизвестно, будут ли в КХЛ легионеры.
Могут открыться места в других клубах, которые еще закрыты. Время есть, торопиться некуда.
– Действительно Бурдасов может перейти в «Трактор»?
– Переговоры ведутся с несколькими клубами. Я бы не хотел уточнять, куда конкретно он перейдет, но это станет ясно уже скоро, – рассказал представитель хоккеистов.