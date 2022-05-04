Шуми Бабаев: «Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ. Бурдасов определится с клубом в ближайшее время»

Теги Трактор Шуми Бабаев НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Дамир Жафяров Сергей Шумаков Хоккей

Шуми Бабаев поделился новостями о будущем Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Сергея Шумакова.

– По поводу всех этих игроков ведутся переговоры.

Бурдасов, думаю, в ближайшее время определится с клубом. Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ.

Но до этого времени мы определимся с командой в КХЛ и, если предложение из-за океана не поступит до 30 мая, подпишем контракт здесь.

Если говорить о Шумакове, то переговоры ведутся с несколькими клубами. Мы пока не торопимся, пока неизвестно, будут ли в КХЛ легионеры.

Могут открыться места в других клубах, которые еще закрыты. Время есть, торопиться некуда.

– Действительно Бурдасов может перейти в «Трактор»?

– Переговоры ведутся с несколькими клубами. Я бы не хотел уточнять, куда конкретно он перейдет, но это станет ясно уже скоро, – рассказал представитель хоккеистов.

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