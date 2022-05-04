Двуреченский о тренерах, с которыми комфортно работать: «Скудра – очень целеустремленный, с хорошим задором. У Разина понравилась тактика и тренировочный процесс»

назвал тренеров, с которыми было комфортно работать.

– С кем из тренеров по ходу вашей карьеры работалось комфортнее всего?

– Конечно, с в .

Я играл у него 3,5 сезона, и могу с уверенностью говорить о том, что он очень целеустремленный тренер, с хорошим задором. Иногда, конечно, он мог перегнуть палку, но в этом нет ничего страшного.

Все игроки, которые находились рядом с ним больше двух сезонов, прекрасно его понимали. Он старался находить подход к людям.

Могу еще выделить Разина. У него особенно понравился тренировочный процесс и тактика игры.

С Андреем Соколовым в «Югре» было тоже достаточно комфортно. Я играл у него во 2-3 звене, но потом получил травму, а когда восстановился, то руководство уже поменяло тренерский штаб.

– Есть ли у вас в голове какой-то идеал тренера? Если да, то опишите, какими качествам должен обладать современный специалист?

– Идеал тренера можно только сочинить в своей голове. Тем не менее, не могу не сказать про Брагина – не зря же его называют лучшим специалистом по работе с молодежью.

Тренер должен чувствовать игру, когда выпустить ту или иную пятерку. Не просто быть зацикленным на тех игроках, которые ему симпатичны.

Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то нужно закрутить гайки, где-то расслабить. Каждый тренер должен быть адекватным и сильным человеком. И в спорте, и в раздевалке, и в быту, – сказал победитель МЧМ-2011.