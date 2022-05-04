Первый дивизион ЧМ по хоккею 2022 — группы, расписание и результаты матчей 1 дивизиона Чемпионата мира по хоккею 2022

Чемпионат мира по хоккею в Первом дивизионе это турнир второго эшелона мирового хоккея, который ежегодно проводит Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Чемпионат в первом дивизионе отдельно проходит в группе A и группе B.

Сборные

Традиционно в каждой группе выступает по 6 сборных, но в 2022 году в каждой группе сыграет только по 5 команд, так как сборные Франции и Австрии, по решению совета IIHF, будут выступать в Высшем дивизионе, вместо отстраненных по политическим причинам сборных России и Беларуси.

Группа А В 2022 году чемпионат в группе A пройдет в Словении с 3 по 8 мая 2022 года, на льду Arena Tivoli в Любляне. Команды занявшие 1 и 2 места поднимаются в высший дивизион ЧМ, а команда занявшая последнее место опускается в группу B.

Группа А

Венгрия

Литва

Румыния

Словения

Южная Корея

Группа Б

Чемпионат в группе B пройдет в Польше с 26 апреля по 1 мая 2022 года, на льду Зимнего стадиона города Тыхы. Тут команда занявшая первое место поднимается в группу A, а команда занявшая последнее место вылетает во Второй дивизион.

Польша

Сербия

Украина

Эстония

Япония

Расписание игр и результаты матчей

Групповой этап

26 апреля, Вторник

Сербия – Япония 0:8

Польша Эстония 3:0

27 апреля, Среда

Украина – Сербия 7:0

28 апреля, Четверг

Япония – Эстония 7:5

Украина – Польша 2:3

29 апреля, Пятница

Сербия – Польша 2:10

30 апреля, Суббота

Япония – Украина 8:2

Эстония – Сербия 4:2

1 мая, Воскресенье

Польша – Япония 2:0

Эстония – Украина 0:8

3 мая, Вторник

Венгрия – Южная Корея 5:1

Словения – Литва 4:2

4 мая, Среда

16:30 Литва Венгрия

20:00 Румыния Словения

5 мая, Четверг

16:30 Румыния Южная Корея

6 мая, Пятница

16:30 Южная Корея Литва

20:00 Словения Венгрия

7 мая, Суббота

16:30 Литва Румыния

8 мая, Воскресенье