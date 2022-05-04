Первый дивизион ЧМ по хоккею 2022 — группы, расписание и результаты матчей 1 дивизиона Чемпионата мира по хоккею 2022

Чемпионат мира по хоккею в Первом дивизионе это турнир второго эшелона мирового хоккея, который ежегодно проводит Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Чемпионат в первом дивизионе отдельно проходит в группе A и группе B.
Сборные
Традиционно в каждой группе выступает по 6 сборных, но в 2022 году в каждой группе сыграет только по 5 команд, так как сборные Франции и Австрии, по решению совета IIHF, будут выступать в Высшем дивизионе, вместо отстраненных по политическим причинам сборных России и Беларуси.
Группа А В 2022 году чемпионат в группе A пройдет в Словении с 3 по 8 мая 2022 года, на льду Arena Tivoli в Любляне. Команды занявшие 1 и 2 места поднимаются в высший дивизион ЧМ, а команда занявшая последнее место опускается в группу B.
Группа А
- Венгрия
- Литва
- Румыния
- Словения
- Южная Корея
Группа Б
Чемпионат в группе B пройдет в Польше с 26 апреля по 1 мая 2022 года, на льду Зимнего стадиона города Тыхы. Тут команда занявшая первое место поднимается в группу A, а команда занявшая последнее место вылетает во Второй дивизион.
- Польша
- Сербия
- Украина
- Эстония
- Япония
Расписание игр и результаты матчей
Групповой этап
26 апреля, Вторник
- Сербия – Япония 0:8
- Польша Эстония 3:0
27 апреля, Среда
- Украина – Сербия 7:0
28 апреля, Четверг
- Япония – Эстония 7:5
- Украина – Польша 2:3
29 апреля, Пятница
- Сербия – Польша 2:10
30 апреля, Суббота
- Япония – Украина 8:2
- Эстония – Сербия 4:2
1 мая, Воскресенье
- Польша – Япония 2:0
- Эстония – Украина 0:8
3 мая, Вторник
- Венгрия – Южная Корея 5:1
- Словения – Литва 4:2
4 мая, Среда
- 16:30 Литва Венгрия
- 20:00 Румыния Словения
5 мая, Четверг
- 16:30 Румыния Южная Корея
6 мая, Пятница
- 16:30 Южная Корея Литва
- 20:00 Словения Венгрия
7 мая, Суббота
- 16:30 Литва Румыния
8 мая, Воскресенье
- 16:30 Венгрия Румыния
- 20:00 Южная Корея Словения