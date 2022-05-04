Дмитрий Федоров: «Плей-офф – визитная карточка КХЛ, российский хоккей оценивают по Кубку Гагарина. И тут все было шикарно»

Дмитрий Федоров считает, что розыгрыш Кубка Гагарина получился шикарным.

– Недоигровка регулярного чемпионата вызывала много споров, но судя по тому, как прошел плей-офф, это было оправданно?

– В эпоху пандемии абсолютно любое решение оказывалось непопулярным. Что ни сделай, все равно раскритикуют. Поэтому не согласен с теми, кто говорил, что КХЛ заморозила регулярный сезон исключительно в угоду сборной.

Я бы сказал, что регулярный сезон был заморожен в интересах плей-офф. Было непонятно, как поведет себя омикрон, какие будут последствия, сколько команд будут боеспособными.

А как показывают телевизионные рейтинги, для массовой аудитории самое важное – плей-офф. Это визитная карточка КХЛ. Российский хоккей оценивают по Кубку Гагарина. И тут все было шикарно.

– Еще одно решение Лиги – о неучете позиции в дивизионе – придало дополнительную интригу регулярному чемпионату? Первые две команды каждой конференции были из одного дивизиона, и борьба вверху таблицы шла до последнего.

– Мне кажется, это бесспорно правильное решение. На Западе получилась сказочная конкуренция в первой четверке. А дивизионы – это нечто эфемерное. Спроси болельщика, в каком дивизионе играет его команда. Да никто не ответит, – сказал креативный продюсер телеканалов .