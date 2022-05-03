Петр Воробьев о поражении «Металлурга»: «Илья сильно переживает. Он едет к семье в Германию. Отходить душой нужно в окружении домашних»

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Петр Воробьев сообщил, что его сын Илья сильно переживает после поражения от ЦСКА.

«Металлург» под руководством Ильи Воробьева вел 3-1 в финале Кубка Гагарина, но проиграл ЦСКА в серии со счетом 3-4.

«Конечно, он сильно переживает. После решающего матча прошло два дня, но горечь от поражения в нем сидит до сих пор. Я ему говорю: «За одного битого двух небитых дают», но это все слова…

Ситуация должна переболеть, для этого необходимо время. Мы сегодня встречались: посидели, поговорили. Илья ушел совсем недавно, он в Москве проездом.

В понедельник у Ильи состоялась встреча с руководством клуба, прошло собрание. А с сегодняшнего дня он находится в отпуске. Транзитом через Москву едет домой к семье, она у него в Германии. Отходить душой нужно в окружении домашних», – сказал заслуженный тренер России. 

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