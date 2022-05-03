Макдэвид о 3:4 с «Лос-Анджелесом»: «Все решил один отскок. «Эдмонтон» начал не очень хорошо, есть над чем поработать»

высказался об очередном поражении в плей-офф.

Клуб проиграл 7-й кубковый матч подряд и уступает в серии первого раунда (0-1, 3:4).

«Благодаря болельщикам, сегодня было очень много эмоций. Думаю, что мы не очень хорошо с этим справились. Они насели на нас.

Думаю, что мы проделали отличную работу, чтобы вернуться в игру и дать себе шанс на победу. В итоге все решил один отскок. Мы начали не очень хорошо для домашней игры. Не использовали пару моментов и обнаружили, что счет 0:2. Есть над чем поработать.

Мне понравилась игра наших спецбригад. Понравилось то, как мы сражались и не бросали играть. Что-то сегодня понравилось, что-то – нет. Мы извлечем уроки и покажем это во второй игре», – сказал капитан «Ойлерс».