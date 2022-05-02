«Цуг» Яна Коваржа – 1-й клуб в истории, отыгравшийся с 0-3 по ходу финальной серии и выигравший чемпионат Швейцарии

Теги чемпионат Швейцарии Цуг Цюрих Джастин Азеведо Ян Коварж Якуб Коварж Свен Андригетто Хоккей

«Цуг» стал чемпионом Швейцарии во второй раз подряд.

Команда обыграла «Цюрих» (3:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3

«Цуг» стал первой командой в истории чемпионата Швейцарии, отыгравшейся с 0-3 по ходу финальной серии и выигравшей турнир.

Напомним, «Цюрих» начал серию с трех побед – 3:2, 2:1, 2:1.

«Цуг», за который выступает экс-форвард «Металлурга» Ян Коварж, смог выиграть четыре матча подряд.

Ян Коварж стал лучшим бомбардиром плей-офф. Он набрал 21 (5+16) балл в 15 играх.

Добавим, что за «Цюрих» выступают такие бывшие хоккеисты КХЛ, как Якуб Коварж, Свен Андригетто и Джастин Азеведо.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные