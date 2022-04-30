Проворов – журналистам об оценке сезона: «Вы все эксперты в хоккее, сами поставите свои суперопытные оценки»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов критически высказался в адрес журналистов.

Представители прессы попросили защитника «Филадельфии» дать оценку своей игре в этом сезоне НХЛ.

«Не имеет значения, что я скажу. Вы сами поставите свои оценки. Это совсем не имеет значения.

Вы все эксперты в хоккее, так что поставите мне все свои суперопытные оценки. Я не думаю, что мое мнение действительно важно для вас», – сказал российский игрок.

Проворов набрал 31 (9+22) балл за результативность при полезности «минус 21» в 79 матчах регулярного чемпионата.

В среднем он проводил на льду 24:53.

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