Алексей Кудашов: «Якимов доказал, что может приносить большой объем пользы «Динамо»

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Алексей Кудашов поделился мнением о форварде Богдане Якимове.

Ранее стало известно, что «Динамо» продлило контракт с игроком на год.

«Богдан Якимов остается в «Динамо» на следующий сезон. Своей работой на льду и вне площадки он доказал, что может приносить большой объем пользы команде. Еще в течение прошлого сезона и плей-офф проявил себя, как командный игрок во всех смыслах.

Рассчитываем, что полноценная подготовка с командой к сезону позволит ему еще лучше проявить себя в матчах, – сказал главный тренер «Динамо».

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