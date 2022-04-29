Алексей Кудашов: «Якимов доказал, что может приносить большой объем пользы «Динамо»

поделился мнением о форварде .

Ранее стало известно, что «Динамо» продлило контракт с игроком на год.

«Богдан Якимов остается в «Динамо» на следующий сезон. Своей работой на льду и вне площадки он доказал, что может приносить большой объем пользы команде. Еще в течение прошлого сезона и плей-офф проявил себя, как командный игрок во всех смыслах.

Рассчитываем, что полноценная подготовка с командой к сезону позволит ему еще лучше проявить себя в матчах, – сказал главный тренер .