«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов

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«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов. 

«Блэкхокс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, так как «Даллас» и «Нэшвилл» сегодня набрали очки. 

В 70 матчах сезона «Чикаго» набрал 59 очков и занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе. 

По ходу этого сезона клуб уволил Джереми Коллитона с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Дерек Кинг. 

Кроме того, из-за скандала в связи с делом Кайла Бича был уволен генеральный менеджер Стэн Боумэн, которого заменил Кайл Дэвидсон. 

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