«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов. 

не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов.

«Блэкхокс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, так как «Даллас» и «Нэшвилл» сегодня набрали очки.

В 70 матчах сезона «Чикаго» набрал 59 очков и занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе.

По ходу этого сезона клуб уволил с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Дерек Кинг.

Кроме того, из-за скандала в связи с делом Кайла Бича был уволен генеральный менеджер , которого заменил Кайл Дэвидсон.