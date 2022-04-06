«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов.
«Блэкхокс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, так как «Даллас» и «Нэшвилл» сегодня набрали очки.
В 70 матчах сезона «Чикаго» набрал 59 очков и занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе.
По ходу этого сезона клуб уволил Джереми Коллитона с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Дерек Кинг.
Кроме того, из-за скандала в связи с делом Кайла Бича был уволен генеральный менеджер Стэн Боумэн, которого заменил Кайл Дэвидсон.