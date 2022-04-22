«Флорида» забросила 322 шайбы в сезоне. Это лучший результат в НХЛ в XXI веке

«Флорида» забросила 322 шайбы в сезоне – лучший результат за 26 лет.

Сегодня «Пантерс» обыграли (5:2) в матче регулярного чемпионата.

В 77 играх на счету «Флориды» 322 заброшенные шайбы (в среднем 4,18 за игру; без учета решающих буллитов).

Это лучший результат в лиге в XXI веке веке и начиная с сезона-1995/96.

Тогда в топ-3 самых результативных команд по итогам сезона вошли (362 шайбы), (326) и «Детройт» (325). Все 3 команды дошли до финалов конференций.

Рекорд лиги по голам за сезон принадлежит «Эдмонтону» (446 в сезоне-1983/84).

В XXI веке лучший результат ранее принадлежал (319 голов в сезоне-2018/19).