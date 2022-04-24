Член Совфеда Широков о словах Гашека: «Отражение волны русофобии, переполняющей Европу и Америку. Выстрел себе в ногу, как с санкциями»

Член Совфеда Широков назвал заявление проявлением русофобии.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».

В октябре два матча в столице Чехии проведут «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

«Здесь мы сталкиваемся с давно существовавшим, но ставшим публичным отношением западных стран к России, ее лучшим проявлениям в культуре и спорте.

В этом смысле реакция легендарного Гашека является серьезным отражением волны русофобии, которая буквально переполняет западно-европейские страны и американский континент, прежде всего США и Канаду. Мне жаль чешских болельщиков и чешских любителей хоккея, что они поддаются на такую оголтелую антироссийскую пропаганду.

Ну и второе. Это как с санкциями, выстрел самому себе в ногу. Мне искренне жаль чешских болельщиков, которые любят хоккей как спорт, как зрелище, как столкновение характеров и воли, что в случае реализации этого предложения они не увидят русских мастеров хоккея, которые сегодня уверенно бьют рекорды НХЛ.

Я имею в виду Овечкина, Панарина и многих других хоккеистов, которые уже вошли в золотой фонд НХЛ», – сказал член Совета Федерации Анатолий Широков.