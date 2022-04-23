Кочетков дебютирует в НХЛ. Он сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Нью-Джерси»

Петр Кочетков дебютирует в НХЛ.
22-летний российский голкипер с первых минут займет место в воротах «Каролины» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».
Эта игра станет для вратаря первой в лиге.
В нынешнем сезоне Кочетков выступал за «Торпедо», а после завершения сезона КХЛ отправился в расположение «Каролины», которая выбрала его на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 36-м номером.
Россиянин провел 15 матчей за «Чикаго Вулвс» в АХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,09 шайбы и отражая 92,1% бросков.