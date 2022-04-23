Кочетков дебютирует в НХЛ. Он сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Нью-Джерси»

дебютирует в НХЛ.

22-летний российский голкипер с первых минут займет место в воротах «Каролины» в матче регулярного чемпионата против .

Эта игра станет для вратаря первой в лиге.

В нынешнем сезоне Кочетков выступал за , а после завершения сезона КХЛ отправился в расположение «Каролины», которая выбрала его на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 36-м номером.

Россиянин провел 15 матчей за «Чикаго Вулвс» в , одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,09 шайбы и отражая 92,1% бросков.