Кочетков дебютирует в НХЛ. Он сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Нью-Джерси»

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Петр Кочетков дебютирует в НХЛ.

22-летний российский голкипер с первых минут займет место в воротах «Каролины» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».

Эта игра станет для вратаря первой в лиге.

В нынешнем сезоне Кочетков выступал за «Торпедо», а после завершения сезона КХЛ отправился в расположение «Каролины», которая выбрала его на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 36-м номером.

Россиянин провел 15 матчей за «Чикаго Вулвс» в АХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,09 шайбы и отражая 92,1% бросков.

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