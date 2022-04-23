Эвандер Кэйн сделал 4-й хет-трик в НХЛ в матче против «Колорадо». У него 20+16 в 39 играх за «Эдмонтон»

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Форвард набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (6:3) и был признан первой звездой.

На его счету стало 36 (20+16) очков в 39 матчах сезона. Кэйн достиг отметки 20 шайб за сезон в 7-й раз подряд.

30-летний нападающий стал игроком «Эдмонтона» в январе. Это произошло после того, как «Сан-Хосе» расторг с ним контракт. «Шаркс» обвиняли его в нарушении ковид-протокола и недельном прогуле.

В октябре прошлого года канадца дисквалифицировали на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.