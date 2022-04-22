Гатиятулин о травме Пулккинена: «Ему раздробило кость. Теему рвался на лед, но врачи сказали, что можно еще больше усугубить»

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Анвар Гатиятулин рассказал о травме Теему Пулккинена.

– И вы, и Сергей Калинин говорили, что Теему Пулккинен, несмотря на травму, рвался на лед. Правда, что он лишился части пальца?

– У Теему была очень серьезная травма. В первой смене второго периода последнего матча с «Салаватом Юлаевым» ему раздробило кость. Теему рвался на лед, он молодец, настоящий боец, но врачи сразу сказали, что можно еще больше усугубить.

По приезде в Челябинск провели операцию. Если в регулярке еще были разговоры, что он на себя играет, то плей-офф показал, насколько Пулккинен командный игрок. На его стиле игры в дальнейшем это не должно сказаться, – сказал главный тренер «Трактора».

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