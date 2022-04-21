«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коршковым на 2 года

Егор Коршков продолжит выступать за «Локомотив».

Клуб объявил о том, что контракт с 25-летним нападающим продлен до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне Коршков набрал 22 (11+11) очка в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 4 играх Кубка Гагарина добавил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В конце марта права на 25-летнего форварда в НХЛ получила «Флорида».

Это произошло в результате трехстороннего обмена с участием «Каролины» и «Коламбуса». Ранее Коршков провел полтора сезона в системе «Торонто».