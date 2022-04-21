НХЛ. «Вашингтон» уступил «Вегасу», «Эдмонтон» забил 5 голов «Далласу», «Колорадо» проиграл «Сиэтлу»

«Эдмонтон» победил «Даллас» (5:2) в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» уступил «Вегасу» (3:4 ОТ), «Колорадо» проиграл «Сиэтлу» (2:3).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.30, «Rogers Place»
- 1:0 – 4 Кэйн (Рассел, Макдэвид)
- 2:0 – 7 Райан (Бэрри, Маклауд)
- 2:1 – 12 Робертсон (Клингберг, Хинтц)
- 2:2 – 26 Хинтц (Павелски, Робертсон)
- 3:2 – 33 Хайман (Бушар, Драйзайтль)
- 4:2 – 39 Пулюярви (Макдэвид, Бушар)
- 5:2 – 60 Макдэвид (Кит)
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 7 Кузнецов (Дженсен, Овечкин)
- 1:1 – 14 Мартинес (Янмарк-Нюлен, Уайтклауд)
- 1:2 – 23 Овечкин (Юханссон, Кузнецов)
- 2:2 – 43 Дадонов (Теодор)
- 3:2 – 43 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)
- 3:3 – 54 Овечкин (Шири, Орлов)
- 4:3 – 63 Теодор (Карлссон, Дадонов)
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- 1:0 – 2 Линд (Раск, Борген)
- 2:0 – 6 Эберле (Донато, Бенирс)
- 3:0 – 15 Гурде (Кульман, Макканн)
- 3:1 – 18 Макар (Комфер, Кадри)
- 3:2 – 57 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин)
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
- 0:1 – 2 Маккейб (Кубалик, Тэйвс)
- 0:2 – 16 Кубалик (Тэйвс, Джонсон)
- 1:2 – 33 Хэйтон (Лэдд, Шмалц)
- 1:3 – 37 Влашич (Кэйн, Дебринкат)
- 2:3 – 50 Смит (Гальченюк, Кессел)
- 3:3 – 54 Строльман (Шмалц, Кессел)
- 3:4 – 65 Дебринкат (Джонс, Кэйн)