Плющев о финале: «Если «Металлург» не будет играть в открытый хоккей, то сможет противостоять ЦСКА»

Теги Металлург Мг ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев объяснил, как «Металлургу» одолеть ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Первый матч завершился победой армейцев со счетом 3:1.

«ЦСКА имел возможность восстановиться, и они были в тонусе. Они выиграли в той манере, в которой посчитали возможной.

«Магнитка», к сожалению, в силу опыта не смогла противопоставить ничего в этом матче. Если «Металлург» сделает правильный выбор и не будет играть в открытый хоккей, а будет что-то изобретать и придумывать, то сможет противостоять ЦСКА», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные