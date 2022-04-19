Плющев о финале: «Если «Металлург» не будет играть в открытый хоккей, то сможет противостоять ЦСКА»

объяснил, как одолеть ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Первый матч завершился победой армейцев со счетом 3:1.

«ЦСКА имел возможность восстановиться, и они были в тонусе. Они выиграли в той манере, в которой посчитали возможной.

«Магнитка», к сожалению, в силу опыта не смогла противопоставить ничего в этом матче. Если «Металлург» сделает правильный выбор и не будет играть в открытый хоккей, а будет что-то изобретать и придумывать, то сможет противостоять », – сказал бывший главный тренер сборной России.