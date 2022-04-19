«ЦСКА в сложный момент добавляет, и все встает на свои места. Ему не нужно большинство – свое и так забьет». Сушинский о победе армейцев

похвалил ЦСКА за игру с «Металлургом» (3:1) в финале Кубка Гагарина.

провел первый матч финальной серии хорошо. В сложный момент армейцы добавляют, и все встает на свои места. Если бы не ошибались и не удалялись, то могли выиграть всухую.

ЦСКА ни разу за матч не сыграл в большинстве, но ему это и не надо. Серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они свое и так забьют. Хочется посмотреть побольше матчей, думаю, что шансы у есть», – отметил экс-форвард сборной России.