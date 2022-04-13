Годро – 1-й игрок «Калгари» в XXI веке со 100 очками за сезон. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров

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Форвард «Калгари» Джонни Годро впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.

28-летний американец отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:3). 

В его активе стало 101 (34+67) очко в 73 матчах. 

Годро идет на 4-м месте в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 108 очков), Джонатану Юбердо («Флорида», 105), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 102). 

Джонни стал 9-м игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты Флэймс»), набравшим трехзначное число очков за сезон. В XXI веке – первым. 

Рекорд принадлежит Кенту Нильссону (131 очко в сезоне-1980/81). 

Также Годро стал только вторым игроком из США, набравшим 100+ очков в XXI веке. Первый – Патрик Кэйн («Чикаго»). 

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