Годро – 1-й игрок «Калгари» в XXI веке со 100 очками за сезон. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров

Форвард впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.

28-летний американец отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с (5:3).

В его активе стало 101 (34+67) очко в 73 матчах.

Годро идет на 4-м месте в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 108 очков), Джонатану Юбердо («Флорида», 105), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 102).

Джонни стал 9-м игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты Флэймс»), набравшим трехзначное число очков за сезон. В XXI веке – первым.

Рекорд принадлежит Кенту Нильссону (131 очко в сезоне-1980/81).

Также Годро стал только вторым игроком из США, набравшим 100+ очков в XXI веке. Первый – Патрик Кэйн («Чикаго»).