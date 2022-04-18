Звягин о критике Хартли: «Некоторые комментарии вызывают недоумение. Боб – пример для меня, учитель от бога, сильный лидер»

высказался о качествах экс-тренера .

– Боб Хартли покинул «Авангард». Как он простился с игроками, с тренерским штабом?

– Мы в тренерском штабе заранее знали об этом решении Боба. Команде он сообщил на одном из собраний перед игрой в серии с «Ак Барсом».

Получилось очень эмоционально, и на тот матч ребята вышли заряженными, с дополнительной мотивацией и желанием играть за своего тренера. После окончания сезона прощание получилось коротким.

Мы были не готовы к тому, что вылетим из плей-офф, рассчитывали, что пройдем «Металлург» в седьмом матче. Во время перелета из Магнитогорска Хартли подошел пообщаться с каждым хоккеистом и работником клуба.

Эти четыре года работы с Хартли – огромный опыт для меня, я каждый день учился чему-то новому, и не только в хоккейном, но и в человеческом плане.

Во многих вещах он был примером для меня. Хартли – учитель от природы, от бога, сильный лидер. Он был моим прямым начальником, но у нас сложились очень теплые отношения, и я уверен, что мы останемся друзьями на всю жизнь.

– Как вы и сам Хартли относились к критике в его адрес со стороны некоторых экспертов и журналистов?

– Может быть, до него что-то и доходило. Он понимает, что это часть бизнеса и не придавал таким вещам большого значения.

Иногда вызывают недоумение некоторые комментарии: как можно говорить что-то о человеке, с которым ты ни разу не встречался? Мне непонятно, для чего это нужно.

Я не говорю, что Хартли – идеальный человек. Никто не безгрешен. Я очень хорошо знаю Боба, мы проводили целые дни вместе.

За четыре сезона он не приезжал в ледовый дворец только три-четыре дня. Поэтому комментарии от людей, которые не внутри команды и не знают Хартли, вызывают недоумение, – заявил тренер вратарей омского клуба.