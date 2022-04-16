Бабаев о Ткачеве из системы «Лос-Анджелеса»: «Он рассчитывает пробиться в НХЛ. Останется за океаном, думаю»

из системы планирует остаться за океаном.

«У Ткачева травма, ничего серьезного, на днях должен начать играть. Думаю, Владимир останется за океаном, есть варианты, но это все после окончания сезона. Он рассчитывает пробиться в НХЛ.

Все, что «Лос-Анджелес» от него требовал, он выполнил, улучшил все свои показатели. К нему сейчас вопросов нет, клуб проявлял свою заинтересованность», – сказал агент игрока .

В этом сезоне 26-летний Ткачев провел 4 матча за «Лос-Анджелес» в и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть сезона провел в – 39 игр за «Онтарио» и 36 (9+27) баллов.