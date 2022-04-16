Бабаев о Ткачеве из системы «Лос-Анджелеса»: «Он рассчитывает пробиться в НХЛ. Останется за океаном, думаю»

Владимир Ткачев из системы «Лос-Анджелеса» планирует остаться за океаном.
«У Ткачева травма, ничего серьезного, на днях должен начать играть. Думаю, Владимир останется за океаном, есть варианты, но это все после окончания сезона. Он рассчитывает пробиться в НХЛ.
Все, что «Лос-Анджелес» от него требовал, он выполнил, улучшил все свои показатели. К нему сейчас вопросов нет, клуб проявлял свою заинтересованность», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
В этом сезоне 26-летний Ткачев провел 4 матча за «Лос-Анджелес» в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть сезона провел в АХЛ – 39 игр за «Онтарио» и 36 (9+27) баллов.