Адвокат экс-жены Варнакова хочет привлечь игрока к ответственности за ДТП. У него больше 150 неоплаченных штрафов

Хоккеиста пытаются привлечь к ответственности за ДТП.

Инцидент связан с тем, что нападающий на своем внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги.

Отмается, что Варнаков находился в машине, а адвокат снимал его на телефон. После спортсмен завел машину и уезжал, на ходу закрывая дверь и задевая адвоката.

«У меня разбились часы, рука была повреждена. Дальше еду в травматологию. ГИБДД параллельно вызываю. Они составили протокол по оставлению места ДТП», – рассказал Сергей Мандрюков, которого сбил Варнаков.

По словам потерпевшего, материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего судья вернул их обратно. Потом сотрудники ГИБДД, как отмечает Сергей, тянули время, назначая не понятные для него экспертизы.

Позже адвокат отправился в ГИБДД. Оказалось, что инспектор по исполнению административного законодательства – болельщик «Торпедо».

«Смотрите, сколько тут всего. Это надо, чтобы прокуратура проверила на коррупцию. Даже кружка «Торпедо», – сказал Сергей, который был адвокатом бывшей жены Варнакова и защищал ее интересы при разводе.

«Его часто замечают пьяным за рулем. В этом же состоянии он попадает в ДТП, а на следующий день снова садится за руль, как ни в чем не бывало. Одних только неоплаченных штрафов на его автомобиле больше 150. Еще один интересный факт – это номера его автомобиля – 018 ВММ.

Очень символично, ведь 18 – это номер Варнакова в хоккейной команде, а ВММ – его инициалы, такой регистрационный знак он вряд ли мог получить по очереди. На это тоже обратил внимание Сергей», – говорится в тексте «РЕН ТВ».