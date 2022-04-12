Знарок хочет вернуться в клубный хоккей, но еще ни с кем не вел переговоров

рассчитывает вернуться к тренерской работе.

59-летний специалист хочет вернуться в клубный хоккей, но у специалиста нет договоренностей о назначении в , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Более того, тренер пока даже не проводил ни с кем переговоров.

Знарок не тренировал в в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.

Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).