Знарок хочет вернуться в клубный хоккей, но еще ни с кем не вел переговоров

Олег Знарок рассчитывает вернуться к тренерской работе.
59-летний специалист хочет вернуться в клубный хоккей, но у специалиста нет договоренностей о назначении в «Ак Барс», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Более того, тренер пока даже не проводил ни с кем переговоров.
Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.
Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).
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