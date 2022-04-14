Судьи отклонили челлендж Ротенберга на помеху вратарю. СКА получил две минуты из-за этого

Тренерский запрос Романа Ротенберга не был удовлетворен в ходе матча против .

На 38-й минуте московская команда забросила вторую шайбу в ворота питерцев – отличился Сергей Плотников.

Первоначально главные арбитры просматривали эпизод на предмет пересечения шайбы линии ворот. Убедившись в этом, судьи засчитали гол.

Однако главный тренер СКА решил взять челлендж на предмет помехи вратарю. Просматривалась вероятность того, что Сергей Андронов мог задеть клюшку Ларса Юханссона.

Спустя некоторое время арбитры появились на льду и сообщили, что помехи голкиперу не было. Таким образом, счет остался 0:2, а питерский клуб получил двухминутное удаление.

Главными судьями игры являются Виктор Гашилов и Константин Оленин.