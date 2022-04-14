Лео Комарова удалили на 2 минуты за блокировку Плотникова. За него заступились Андронов и Дальбек

Лео Комаров был удален на две минуты по ходу седьмого матча серии против .

Нападающий СКА заработал штраф в начале второго периода за блокировку в середине площадки.

За хоккеиста ЦСКА вступились партнеры по команде – и , которые одновременно толкнули Комарова, из-за чего он оказался на льду.

При этом также за блокировку на две минуты был удален Андронов. После шестой игры серии Борис Михайлов назвал «чистейшим провокатором».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.