Лео Комарова удалили на 2 минуты за блокировку Плотникова. За него заступились Андронов и Дальбек

Лео Комаров был удален на две минуты по ходу седьмого матча серии против ЦСКА.
Нападающий СКА заработал штраф в начале второго периода за блокировку Сергея Плотникова в середине площадки.
За хоккеиста ЦСКА вступились партнеры по команде – Сергей Андронов и Клас Дальбек, которые одновременно толкнули Комарова, из-за чего он оказался на льду.
При этом также за блокировку на две минуты был удален Андронов. После шестой игры серии Борис Михайлов назвал Лео Комарова «чистейшим провокатором».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.
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