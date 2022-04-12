Канадец впервые стал лучшим бомбардиром сезона в «Авангарде». Найт набрал 55 очков в 60 матчах

Канадский хоккеист впервые в истории стал лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Нападающий Корбан Найт набрал 55 (21+34) очков в 60 играх и стал самым результативным игроком омского клуба по итогам чемпионата-2021/22.

Это первый случай в истории клуба, когда самым результативным стал канадский игрок.

Прежде из легионеров самыми результативными игроками «ястребов» становились Томаш Власак (в сезоне 2002/03), (2008/09 и 2009/10), (2010/11 и 2011/12), (2012/13).