Крылов о бронзе молодежки «Авангарда»: «Впереди большое будущее – в Омске, на новой арене. Верю, что именно там случатся все главные победы»

прокомментировал итоги сезона для молодежной команды .

дошли до полуфинала Молодежной хоккейной лиги, отыгрались со счета 0-2 в серии, но проиграли «Красной Армии» в решающем пятом матче (2:3).

«Первый полуфинал Кубка Харламова за много лет – отличный результат для такой молодой команды.

Это был самый молодой состав в плей-офф в истории нашего клуба, один из самых молодых в лиге, что не помешало вам сражаться в каждом матче и дарить яркие эмоции болельщикам.

Уверен, что впереди у вас большое будущее – в Омске, на новой арене.

Верю, что именно там случатся все главные победы, а мы будем и дальше помогать вам в развитии в системе «Авангарда».

Всех болельщиков поздравляю с бронзовыми медалями – они заслужены!» – заявил председатель совета директоров омского клуба.