Крылов о бронзе молодежки «Авангарда»: «Впереди большое будущее – в Омске, на новой арене. Верю, что именно там случатся все главные победы»

Теги Авангард МХЛ Омские Ястребы Кубок Харламова Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов прокомментировал итоги сезона для молодежной команды «Авангарда».

«Омские Ястребы» дошли до полуфинала Молодежной хоккейной лиги, отыгрались со счета 0-2 в серии, но проиграли «Красной Армии» в решающем пятом матче (2:3).

«Первый полуфинал Кубка Харламова за много лет – отличный результат для такой молодой команды.

Это был самый молодой состав в плей-офф МХЛ в истории нашего клуба, один из самых молодых в лиге, что не помешало вам сражаться в каждом матче и дарить яркие эмоции болельщикам.

Уверен, что впереди у вас большое будущее – в Омске, на новой арене.

Верю, что именно там случатся все главные победы, а мы будем и дальше помогать вам в развитии в системе «Авангарда».

Всех болельщиков поздравляю с бронзовыми медалями – они заслужены!» – заявил председатель совета директоров омского клуба.

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