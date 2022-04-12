Гендиректор «Трактора» о травме Седлака: «Она выбила нашего нападающего из колеи, он потерял игровой тонус»

рассказал о травме , полученной в серии с «Салаватом Юлаевым».

«Хочу поблагодарить наших легионеров, что в очень непростой для них ситуации они остались играть. Не просто играть, а работать с максимальной самоотдачей. Что касается их будущего, то это станет понятно только тогда, когда они вернутся в свои семьи домой, пообщаются с близкими. После этого мы поговорим о продолжении сотрудничества.

Конечно, травма Лукаша Седлака, полученная в серии с «Салаватом Юлаевым», выбила нашего нападающего из колеи. Это была очень серьезная травма, Лукаш потерял игровой тонус. На нем это сказалось существенно», – сказал генеральный директор .