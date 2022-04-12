Майкл Пелино: «По-прежнему нежно люблю Россию. Мне не нравится, куда зашла политика страны, но мне очень нравилось работать в России, русский народ – замечательный»

признался, что по-прежнему любит Россию.

– покинул , и думаю, все будут по нему очень скучать. Расскажите, какой это человек вне тренерской скамьи?

– О Бобе уже много сказано, и все – чистая правда. Это большой трудяга, преданный делу и очень умный тренер. Мне понравилось работать с ним в «Авангарде», он становился чемпионом во всех лигах. Отличная работа! Поздравляю с его карьерой в КХЛ, он ценное приобретение для любой лиги, где бы ни оказался.

– Вы запомнились тем, что всегда пели гимн России перед матчами. Изменилось ли что-то в отношении к нашей стране после известных событий?

– Нет, я по-прежнему нежно люблю Россию. Мне не нравится, что сейчас происходит в мире, куда зашла политика страны, но мне очень нравилось работать в России, а русский народ – замечательный. Все люди, которых я встречал в Магнитогорске, Ярославле, Балашихе и Казани, были исключительными. Россия всегда будет в моем сердце, надеюсь, что однажды вернусь.

– То есть когда ситуация в мире успокоится, готовы рассмотреть новые предложения из КХЛ?

– Да, когда ситуация в мире наладится, и если у меня не будет семейных обстоятельств. Но Россия всегда была особенной для меня, мне нравится в вашей стране, нравятся ваши люди, ваш хоккей. Я бы хотел однажды еще поработать здесь, – сказал тренер .