Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол. Он на 5-м месте по очкам и шайбам среди игроков с драфта-2015

Джек Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол.

Форвард установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:1).

В 25 матчах текущего сезона на счету 25-летнего игрока стало 19 (11+8) очков.

Всего в лиге у 2-го номера драфта НХЛ-2015 стало 374 (150+224) балла. Он занимает текущее 5-е место среди лучших бомбардиров своего драфта.

Его опережают (1-й номер, , 682 очка в 479 играх), Митч Марнер (4-й, , 448 в 418), Микко Рантанен (18-й, «Колорадо», 402 в 402) и Себастьян Ахо (35-й, , 392 в 435).

По голам Айкел также идет 5-м. Его опережают Макдэвид (237), Ахо (178), Кайл Коннор (17-й, «Виннипег», 172) и Рантанен (164).