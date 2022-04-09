«Принял ваши пожелания на заметку». Федоров – журналисту на предложение поменять Григоренко с Абрамовым и вернуть Андронова

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Сергей Федоров ответил журналисту, предложившему свои идеи по составу ЦСКА.

Главный тренер армейцев ответил на вопросы после матча плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).

«Поменять Григоренко с Абрамовым и вернуть Андронова? Принял ваши пожелания на заметку, услышал вас.

Показали тот уровень хоккея, на который мы способны. Задача тренерского штаба – проанализировать игру, задача ребят – быть готовыми к следующей тренировке, матчу.

У нас опытная команда, многие ребята прошли огонь, воду и медные трубы.

Отдых займет какое-то время, постараемся доработать психологию, где-то успокоить ребят и вернуться в то русло, где мы показываем хороший, достойный хоккей, который дает результат», – сообщил Федоров. 

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