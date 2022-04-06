Джек Хьюз пропустит остаток регулярки из-за травмы колена. 20-летний форвард «Нью-Джерси» завершил сезон с 56 очками в 49 играх

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Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз пропустит остаток регулярки из-за травмы колена.

У 20-летнего игрока диагностировано легкое растяжение связок левого колена. 

Так как «Девилс» уже лишились шансов на попадание в плей-офф, то не будут форсировать возвращение нападающего в строй. Команде осталось провести 12 матчей до завершения сезона. 

Первый номер драфта НХЛ-2019 набрал 56 (26+30) очков в 49 матчах сезона. В первой его части он пропустил 17 игр из-за повреждения плеча. 

В 166 матчах в НХЛ на счету Хьюза 108 (44+64) баллов. 

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