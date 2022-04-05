Гецлаф завершит карьеру по окончании сезона

Капитан «Анахайма» завершит карьеру по окончании сезона.

«Для меня было честью играть в и провести всю свою профессиональную карьеру в одной организации.

Все это было бы невозможно без моей семьи, которая любила и поддерживала меня на каждом этапе пути.

Спасибо нашим владельцам, Генри и Сьюзен Самуэли, за руководство организацией, стремящейся к успеху на льду, но, что более важно, к тому, чтобы оказывать положительное влияние на наше сообщество и на тех, кто в этом нуждается.

Отдельное спасибо генеральным менеджерам, тренерам, вспомогательному персоналу, товарищам по команде и, конечно же, нашим болельщикам», – сказал нападающий.

36-летний Гецлаф – рекордсмен по очкам в НХЛ. Всего он провел 1150 матчей и набрал 1013 (282+731) баллов. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли в составе клуба.

Со сборной Канады Гецлаф выигрывал ЮЧМ (2003 год), МЧМ (2005), Олимпиаду (2010, 2014) и Кубок мира (2016).